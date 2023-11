Arbeiter Samariterbund mit neuem Notquartier für Obdachlose in Wien

Sie werden außerdem mit täglich mit drei Mahlzeiten sowie mit kalten und warmen Getränken unterstützt. "Ziel ist natürlich primär, die Versorgung und den Schutz der Menschen vor Kälte, Erfrierungen und Hunger zu gewährleisten", betonte Oliver Löhlein, Geschäftsführer beim Samariterbund Wien. Auch Möglichkeiten für Körper- und Wäschehygiene stehen zur Verfügung. Organisiert und finanziert wird das Winterpaket vom Fonds Soziales Wien.

Der Samariterbund bat auch um Sachspenden: warme Bekleidung für Männer, Winterschuhe in den Größen 41 bis 44, Winterjacken, Kopfbedeckungen und Handschuhe. Diese können in beiden Einrichtungen beim Portier bzw. in einem Spendencontainer direkt vor der Eingangstür – Winkeläckerweg 6 bzw. Pavillon 6, Klinik Penzing – abgegeben werden.

Spenden: Arbeiter Samariterbund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen GmbH; IBAN AT43 2011 1890 8900 2400; BIC GIBAATWWXXX)