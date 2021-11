Arbeiten im Majolika-Haus: Heikler Eingriff am Jugendstil-Juwel

Otto Wagner

Der Architekt (1841–1918) wurde wegen seiner Jugendstilbauten und stadtplanerischen Visionen weltberühmt. Zu seinen bekanntesten Bauten zählen die Stadtbahn, die Postsparkasse, die Kirche am Steinhof und das Majolika-Haus.

Wienzeilen-Häuser

Zwischen 1898 und 1899 ließ Wagner die von ihm geplanten Zinshäuser in der Linken Wienzeile 40 (Majolika-Haus) und 38 (Musenhaus) sowie in der Köstlergasse 3 bauen. Die Fliesen für das Majolika-Haus entwarf Wagners Schüler Alois Ludwig, die Wienerberger Ziegelfabrik fertigte sie an. Majolika ist übrigens die Bezeichnung für bunt bemalte, zinnglasierte Keramik.

Bewahrung

Heute gehört das Majolika-Haus der Organisation Haus der Barmherzigkeit. Verwaltet wird es von der Erzdiözese Wien über eine externe Kanzlei. Seit 1951 steht das Haus unter Denkmalschutz.