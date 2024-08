Anreise und Sicherheit: Was Sie vor den Coldplay-Konzerten in Wien wissen müssen

Die Polizei kündigte „vielzählige“ Maßnahmen an, die aus einsatztaktischen Gründen nicht alle kommuniziert werden. Klar ist: Fahrzeuge sollen an eigens eingerichteten Schleusen strikt durchsucht werden, bevor sie in Stadionnähe dürfen. Außerdem wurde eine Durchsuchungsanordnung verhängt, das heißt, zusätzlich zu den Sicherheitskontrollen am Stadioneingang kann die Polizei im Anlassfall Personen und deren „mitgeführte Behältnisse“ durchsuchen.

Wie funktionieren die Schleusen?

Diese werden primär für den Fahrzeugverkehr eingerichtet. Mehrere Zufahrtskontrollen in verschiedenen Abständen werden also bereits weit vor dem Stadion durchgeführt. Es handelt sich laut Polizei um „robuste“ Schleusen. Ein in die Menge Rasen in terroristischer Absicht soll so verunmöglicht werden. Temporäre Sperren des Fußgängerverkehrs und Personenkontrollen sind ebenfalls möglich. Beim Einlass wird der Tascheninhalt überprüft.

Kommt man mit dem Auto zum Stadion?

Nein. Der Sicherheitsbehörde geht es dezidiert darum, dass nur Fahrzeuge in die Nähe des Stadions kommen, die dazu berechtigt sind. Die Anreise mit den Öffis wird seitens Polizei „dringend angeraten“. Für Reisebusse gibt es einen Parkplatz.

Welche Öffis fahren zum Stadion?

Die U2 wird bei der Anreise im 3-Minuten-Takt geführt. Für die Abreise wird die U2 mit fünf zusätzlichen Zügen auf ein 2-Minuten-Intervall verdichtet, heißt es von den Wiener Linien. Alternativ können für die An- und Abreise auch die Buslinie 11A und die U3 (bis zur Station Schlachthausgasse mit anschließendem Spaziergang durch den Prater) genutzt werden. Die Buslinie 77A wird dagegen umgeleitet und fährt nicht bis zum Stadion.