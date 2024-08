Ö3 hatte kolportiert, dass eine Rückkehr Swifts nach Wien womöglich schon bald bevorsteht. Am Dienstag spielt Swift ihr letztes „The Eras Tour“-Konzert in London, zeitlich wäre es also möglich gewesen. Auch der KURIER berichtete, wies aber darauf hin das für die um ihren Wien-Auftritt gebrachten Swift-Fans eine solche Lösung "kein großer Trost" wäre.

"Happy to be in Vienna"

Die Konzertreihe der britischen Band Coldplay umfasst Auftritte am Mittwoch und Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag. Bei den bereits wenige Minuten nach Verkaufsstart ausgebuchten Großkonzerten werden jeweils rund 60.000 Besucher im Prater-Oval erwartet.

In der Nacht auf Dienstag meldete sich Coldplay-Frontmann Chris Martin mit einem Posting über X (vormals Twitter): "So happy to be in Vienna" ist dort neben einem Foto zu lesen, das offenbar zu nächtlicher Stunde am Wiener Donaukanal aufgenommen wurde.