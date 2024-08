Taylor Swift in Wien - schon bald, erst 2025 oder gar nicht?

Ö3 hat nun kolportiert, dass eine Rückkehr Swifts nach Wien womöglich schon bald bevorsteht. Sie soll als Überraschungsgast bei den Konzerten von Coldplay, die ab Mittwoch vier Mal im Wiener Ernst-Happel-Stadion gastieren, auftreten. Am Dienstag spielt Swift ihr letztes „The Eras Tour“-Konzert in London. Für ihre um ihren Wien-Auftritt gebrachten Fans wäre eine solche Lösung kein großer Trost. Sie werden ja zum Großteil keine Karten für diese – fast ausverkauften – Konzerte haben. Viele der extra angereisten Swifties haben Wien zudem längst verlassen.

Drei Szenarien

Die britische Zeitung „The Sun“ schrieb schon in der vergangenen Woche von möglichen Ersatz-Szenarien. Ein Insider sprach davon, wie Swift „verzweifelt“ nach einer Wiedergutmachung für die Wien-Konzerte suche. Eine Variante sei, dass Swift ihr nächstes Musikvideo in Wien dreht. Was die Fans davon haben, ist unklar. Die zweite Idee sei, einen Teil der letzten Auftritte in Nordamerika live ins Happelstadion zu „strahlen“ – im November. Für ein solches Nichtmehr-so-live-Ereignis könnten die Ticketpreise vielleicht doch zu hoch eingeschätzt werden. Die dritte und bis dato wahrscheinlichste Variante: Swift startet ihre Fortführung der „Eras Tour“ 2025 in Wien. Das macht freilich nur Sinn mit darauffolgenden weiteren europäischen Locations. Es kommt ja nicht nur Swift im Privatflieger, sondern eine gigantische Logistik steckt hinter so einem Megakonzert.