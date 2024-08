Coldplay in Wien: Was Konzertbesucher wissen müssen

Die Konzerte waren nach kürzester Zeit ausverkauft. Dabei spielt die britische Band Coldplay insgesamt vier Mal im Rahmen ihrer "Music of the Spheres World Tour" in Wien. Nach Absage der Taylor-Swift-Konzerte aufgrund von Anschlagsplänen allerdings unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen - auch wenn es keine konkrete Bedrohungslage gibt.

Der Einlass beginnt um 17 Uhr, um 18.30 Uhr spielt Oska, um 19.15 Uhr Maggie Rogers. Coldplay ist um 20.30 Uhr auf der Bühne. Besucherinnen und Besucher müssen vorab mehr Zeit einplanen. Der Bereich um das Ernst-Happel-Stadion ist großräumiger abgesperrt, es soll Schleusen und Sperrbereiche geben, um die Besucherströme zu lenken. Die Polizei ist mit Hunden, WEGA und Drohnen vor Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Man soll mit mehr Kontrollen rechnen.

Damit es vor Ort schneller geht, am besten so wenig wie möglich mitnehmen. Rucksäcke sind generell verboten, Taschen sollten nicht größer als ein DIN A4 Blatt sein. Wie bei allen anderen großen Konzerten dürfen keinerlei Getränke in Flaschen oder Dosen mitgenommen werden, Regenschirme ebenso wenig.

Verzögerungen bei der Anreise Der ÖAMTC rechnet mit Verzögerungen auf der A23, dem Handelskai, der Ausstellungsstraße, dem Praterstern, der Vorgarten- und Engerthstraße in Stadionnähe sowie der Schlachthausgasse. Außerdem sind Sperren aufgrund des starken Ansturms zu erwarten - etwa in der Meiereistraße oder der Stadionallee. Konzertbesucher sollten ihr Auto am besten in Parkhäusern der Umgebung abstellen, zum Beispiel im Bereich der Messe, beim Campus oder Stadioncenter. Besser ist jedoch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem mit der U-Bahn-Linie U2.

