Dakota Johnson und Chris Martin: Trennung nach sieben Jahren Beziehung

"Coldplay"-Frontmann Chris Martin und Schauspielerin Dakota Johnson sollen ihre Verlobung nach sieben gemeinsamen Jahren aufgelöst und sich getrennt haben, wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail am Freitag berichtete.

Johnson war bereits der "Music of the Spheres"-Tour von Martin ferngeblieben. Sie hat sich jedoch im Juni das Glastonbury-Set von "Coldplay" angeschaut. Anfang des Monats wurde die Tochter von Schauspieler Don Johnson und Melanie Griffith in Malibu, Kalifornien, ohne ihren Verlobungsring gesichtet.

Erste Trennungsgerüchte waren bereits vor Wochen aufgekommen.

Die Daily Mail berichtete im Juni unter Berufung auf Insider, dass es in der Beziehung der Schauspielerin und des Musikers zuletzt heftig gekriselt haben soll. Johnson und Martin hätten viele Höhen und Tiefen erlebt und sich sogar vorübergehend getrennt - ohne, dass die Öffentlichkeit etwas davon wusste. Damals hieß es noch, die beiden würden ihrer Beziehung noch eine Chance geben.