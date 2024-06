Heimliche Trennung bei Dakota Johnson und Chris Martin

Dakota Johnson ist seit Kurzem in einer neuen Serie mit dem Titel "Am I OK?" zu sehen. Am Montag war beim Tribeca Film Festival die Premiere ihres neuesten Spielfilms "Daddio".

Martin tourt aktuell noch mit seiner Band "Coldplay". Die "Music Of The Spheres Tour" begann im März des vergangenen Jahres und endet diesen November mit mehreren Terminen in Neuseeland.