Anrainerparken: Wiener City finanziert Zusatztafeln nicht

Die ÖVP will indes Ärzten das Parken erleichtern. Mediziner mit Ordination in Parkpickerl-Bezirken haben nämlich – anders als Gewerbetreibende – keinen Anspruch auf die blau-weiße Plakette. Damit Ärzte ihr Auto am Praxis-Standort jederzeit für Hausbesuche nutzen können, brauche es aus Sicht von Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec auch für sie eine solche Regelung.

Ein entsprechender Antrag wurde im Finanzausschuss aber abgelehnt. Ärzte, die Hausbesuche absolvieren, dürfen die maximale Abstelldauer auf Antrag überschreiten und hätten die Möglichkeit, Parkgebühren für sämtliche Zonen pauschal zu bezahlen, argumentiert das Finanzressort.