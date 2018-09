Die Öffnung der Anwohnerparkplätze kommt zu Neujahr

Das Veto der Bezirke ist deshalb schwerwiegend, weil die Beschilderung der Parkplätze den Bezirken obliegt, sie müssen die neuen Tafeln zumindest mitfinanzieren.

Nun erhielten die Bezirke dieser Tage die entsprechenden Finanzanträge aus der Stadt. Während einige, etwa der sechste Bezirk, ihn angenommen haben, andere ihn noch behandeln werden, wurde er im achten Bezirks bereits abgelehnt.

Josefstadts Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP): „Wir haben durch den U-Bahn-Bau ohnehin eine schwierige Parkplatzsituation, wir können sie für die Bewohner nicht noch mehr verschlechtern.“

Alsergrunds Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) will den Antrag sogar so lange nicht im Finanzausschuss behandeln, bis die Causa geklärt ist: „Ich verstehe nicht, wieso eine Regel, die gut funktioniert, wieder rückgängig gemacht werden soll. Noch dazu in den dicht besiedelten Innenstadtbezirken.“

Was das für den Fahrplan bedeutet? Im Juni meinte ein Sprecher Vassilakous noch, dass in Bezirken, die sich quer legten, die Anrainerparkplätze ungültig werden würden. Am Montag hieß es aus ihrem Büro nur, dass man in Gesprächen sei. Dass es Gespräche gebe, wird in der Bezirksvorstehung Innere Stadt bestätigt. Allerdings sollen weder der achte noch der neunte Bezirk bis dato kontaktiert worden sein.

Indes gab es am Montag einen weiteren Vorstoß der Wirtschaft: Davor Sertic, Verkehrs-Obmann in der Wirtschaftskammer Wien, fordert nun auch, dass Paketdienste auf Anrainerparkplätzen stehen dürfen.