Am Heumarkt brechen am Montag eisige Zeiten an

Hockey und Rundtanz

Die Auswahl an Kursen ist groß – zu Eiskunstlauf und Eishockey kommt der revitalisierte Eisschnellauf-Kurs. Ein Highlight sind die Rundtanzkurse und Tanzabende am Eis: Der Rundtanzkurs – gemeinsames Tanzen im Kreis am Eis – wird ab 17. November jeden Mittwoch in der Zeit von 19 bis 20 Uhr angeboten. Tanzabende finden dann jeden Montag von 15. November bis 28. Februar 2022 von 20 bis 21.30 Uhr statt. Besonders beliebt sind die Eiskunstlaufkurse.

„Für die Kleinen haben wir 300 Anmeldungen und sind damit ausverkauft“, heißt es. Für Erwachsene gibt es noch freie Plätze – ab 200 Euro/Saison. Eine Neuheit sind fünf Ausgaben der „Ö3 Silent Disco“ (27.11.; 11.12; 8. und 29.1; 19.2), bei denen mit Kopfhörern am Eis getanzt wird.