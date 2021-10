Tennis in Wien: Schläger-Typen haben am Heumarkt Saison

„Wieder etwas Neues. Das wird gut funktionieren“, sagt Hans Kary, jahrelang Österreichs Nummer eins und in Würde ergraut.

Das kleine, 1.500 Zuschauer fassende Tennis-Areal am Heumarkt, wo einst die Ringer kämpften, beeindruckte auch die anderen ersten Premierengäste. Vom Nebencourt der Erste Bank Open war auch Stefan Koubek begeistert. „Ich bin überzeugt, dass die Leute das annehmen werden“, sprach der Daviscup-Kapitän, packte seinen Schläger aus und haute mit Varta-Boss Michael Tojner auf die ersten Bälle in der neuen Halle drauf.

Das Konzept von „Tennis 2 go“? Auf dem Areal des Wiener Eislaufvereins können Besucher Tickets für zwei Stunden um 10 Euro erwerben. Wer länger bleibt, zahlt drauf. „Das ist das dasselbe Prinzip wie in einer Parkgarage“, sagt Turnierboss Herwig Straka, der sich auch Anleihen bei der Beachvolleyball-EM in diesem Sommer nahm. Immerhin ist die Kundschaft ähnlich. „Tennis goes City“ ist das Motto. Und stimmt auch fast, das Areal grenzt zumindest an den 1. Bezirk.