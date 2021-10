Norrie hat heuer den Durchbruch auf der Tour geschafft. Es ist die bereits sechste Finalteilnahme des 26-Jährigen im Jahr 2021, wobei er aber nur in Los Cabos auf Hartplatz den Titel geholt hat, seinen ersten. Niederlagen gab es in Lyon und Estoril auf Sand, im Londoner Queen's Club auf Rasen und in San Diego auf Hartplatz. Das zeigt aber auch, dass sich Norrie auf allen Belägen wohlfühlt. Nun möchte er erneut auf Hartplatz zuschlagen, und das als erster Brite in Indian Wells.

"Es war das größte Match meiner Karriere, nachdem davor das gestrige (Viertelfinale, Anm.) das größte gewesen war", sagte Norrie im Sieger-Interview. "Ich hatte noch mehr Druck. Ich habe sehr physisch gespielt, Grigor war vielleicht von seinen anderen Matches müde." Damit ist der Weltranglisten-26. nur noch zwei Plätze von der Qualifikation für die ATP-Finals entfernt. Im Fall des Finalsiegs wäre es gar nur noch eine Position. In der Weltrangliste wird Norrie auf Rang 16 oder 17 aufrücken.