Alte Donau wird badefit gemacht: 1.000 Tonnen Mähgut entfernt

Wer vom Tretboot in die Alte Donau springt oder in der Neuen Donau Längen schwimmt, kennt das Gefühl von Wasserpflanzen, die den Körper „streicheln“. In den letzten Jahren sind die Pflanzen immer öfter zum Problem geworden – und das, obwohl sie eigentlich für die Wasserqualität verantwortlich sind. Zuletzt im südlichen Bereich der Neuen Donau, wo sich das „Krause Laichkraut“ deutlich stärker als in anderen Jahren ausgebreitet hat.