Eintritt ab 18: Aus dem Alltag eines Wiener Sexshopbetreibers

Auch heute noch bietet er DVDs an - alles andere als ein aussterbendes Geschäft, wie er sagt. Zwei Räume sind den Filmen gewidmet, von "Jingle Boobs" bis zu "Geile Nachbarinnen" und allerlei nicht Jugendfreiem dazwischen. "Das werde ich immer wieder gefragt, ob sich das noch rentiert", sagt Fischer. Eine Frage, die er klar bejaht. Das Internet sei für ihn überhaupt keine Konkurrenz. "Dort können Sie, wenn überhaupt, nur Schnipsel herunterladen. Und meine Kunden, die sammlen die DVDs". Es seien schließlich gleichzeitig auch hochwertige Spielfilme und nicht "nur eine Aneinanderreihung von Sexszenen". Und alle Filme seien auf Deutsch. "Das ist ein Irrglaube, dass den Leuten das wurscht ist, was geredet wird. Die wollen das schon verstehen."

In den Regalen der Geschäftsräume stehen Penispumpen neben stromlinienförmigen Dildos in pink, schwarz und lila. Masturbatoren, Spitzenwäsche und Gleitgel liegen neben Hand- und Fußfesseln und 100er-Packungen verschiedener Kondome. "Früher, als es noch den Straßenstrich auf der Felberstraße gegeben hat, waren die Prostituierten aus der Gegend dafür die besten Abnehmerinnen", erzählt Fischer.

Onlinehandel als Fehler

Etwa 30 Sexshops gebe es heute noch in Wien, sagt er. Als er aufgesperrt habe, seien es noch viel mehr gewesen. Aber die hätten oft den Fehler gemacht, auch auf den Onlineversand zu setzen. Dem verweigert er sich bewusst. "So wie damals die Beate Uhse. Die hatte mehrere Filialen in Österreich und ist in Konkurs gegangen - weil sie mit Online angefangen hat. Online muss man es natürlich billig anbieten, weil ja überall jeder die Preise sehen kann. Wenn man es aber online billig anbietet, dann muss man es im Geschäft auch billig anbieten - und dann geht man irgendwann ein. Den Fehler machen leider viele."