In der Nacht auf Donnerstag um 22.51 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zum Rennbahnweg 27 in die Donaustadt gerufen. Genau zu dieser Adresse waren die Einsatzkräfte auch schon in der Nacht zuvor alarmiert worden, weil mehrere Kellerabteile in Flammen gestanden waren - und wieder war der Brand in der Wohnhausanlage in einem Kellerabteil ausgebrochen oder gelegt worden. Die Alarmierung am Mittwochabend sollte nicht die letzte sein.

Um 2.41 Uhr stand dann erneut ein Kellerabteil in Flammen, weswegen davon ausgegangen werden muss, dass die Brände absichtlich gelegt worden sind. Laut Informationen des KURIER gab es in den Kellerabteilen keine offensichtlichen Hinweise auf Brandbeschleuniger, nun ermittelt jedoch das Landeskriminalamt.