Großeinsatz in der Donaustadt: Mehrere Keller standen in Flammen

Am Mittwoch gegen 3.30 Uhr in der Früh wurde die Wiener Berufsfeuerwehr alarmiert, weil es in einer großen Wohnhausanlage am Rennbahnweg in der Donaustadt brannte. Wie sich herausstellte, beschränkte sich das Feuer aber nicht auf eine Stiege in der weitläufigen Wohnhausanlage. In insgesamt vier Wohnhäusern brannte es im Keller.

Die Feuerwehr rief Alarmstufe 2 aus, mit 16 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften wurden die Flammen erfolgreich bekämpft. Zwar kam es zur Rauchverschleppung in die Stiegenhäuser, ein Atemschutztrupp konnte aber bald Entwarnung geben: Niemand wurde verletzt. Die Gebäude wurden entlüftet.

Feuer wohl gelegt

Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl wollte auf KURIER-Nachfrage zwar nicht spekulieren, gab aber an, dass das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen hat. Da die Brände in separaten Gebäuden beinahe zeitgleich ausgebrochen waren, geht die Feuerwehr derzeit offenbar davon aus, dass die Feuer gelegt wurden.

