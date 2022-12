Liesing: Mann stirbt als er vor Brand flüchten will

Am Freitag um 3.20 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Brand in Liesing alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler dem KURIER sagt: "Die Eingangstür der betroffenen Wohnung war bereits teilweise verkohlt. Es muss also schon einige Zeit gebrannt haben. Die vier Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich retten, für einen Mann, der im Stiegenhaus gefunden wurde, kam leider jede Hilfe zu spät." Das Opfer dürfte auf der Flucht vor den Flammen im Stiegenhaus bewusstlos geworden sein.

Zweites Opfer in Lebensgefahr

Auch ein weiterer Mann lag beim Eintreffen der Feuerwehr bereits bewusstlos am Boden. Während ihm geholfen werden konnte, schlugen alle Reanimationsversuche bei dem anderen Opfer fehl.

Drei weitere Personen konnten mit einer Drehleiter aus den straßenseitigen Fenstern des ersten und zweiten Stocks gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. In der betroffenen Wohnung ist laut Feuerwehr alles verbrannt. Die Ursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien.

