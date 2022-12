Pyrotechnik-Einsatz in Wien: Unbekannte sprengen Klimaanlage

Ein explosionsartiger Knall löste in der Nacht auf Sonntag in Liesing einen Polizeieinsatz aus. Passanten vermuteten Pyrotechnik und nannten den Beamten den ungefähren Explosionsort. Die Polizisten fanden gegen Mitternacht im Bereich der Pfarrgasse tatsächlich einen Container samt stark beschädigter Klimaanlage. Das Gerät hatte es bei der Detonation aus der Halterung gerissen.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die unbekannten Täter wurden bisher noch nicht ausgeforscht, die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.

Böller und Schlagringe sichergestellt

Aufgrund vermehrter Aufgriffe von Jugendlichen mit Pyrotechnik führte die Wiener Polizei am Sonntag wieder eine Schwerpunktaktion durch. Dabei wurden am Nachmittag erneut Böller der Marke "DumBum" sichergestellt. Drei Jugendliche sollen am Floridsdorfer Bahnhof mit den Knallern unterwegs gewesen sein. Sie wurden angezeigt.