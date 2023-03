Mysteriöser Marketingzuschuss

Im neuen Verdachtsfall geht es um einen Marketingzuschuss von 240.000 Euro, der 2022 von Equip4Ordi an eine Wiener IT-Firma überwiesen worden sein soll. Damit wurden laut Anzeige Lizenzen für die Arztpraxis-Software Care01 erworben. Ein möglicher Hintergrund: Die Verteilung von Wahlkampf-Geschenken in Form von Probe-Lizenzen an Ärzte – mutmaßlich auf Wunsch von Steinhart und dem besagten Kammer-Mitarbeiter.