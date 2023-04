Ärztekammer-Chef Johannes Steinhart erneut im Spital

Interne Konflikte

Auf keinen Fall, so betont der Sprecher, habe Steinharts Ausfall mit der außerordentlichen Vollversammlung der Wiener Ärztekammer zu tun, die Mittwochabend stattfindet. Sie wurde aufgrund der jüngst bekannt gewordenen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Equp4Ordi (E4O), eine Tochtergesellschaft der Kurie der niedergelassenen Ärzte einberufen. Es geht unter anderem um fragwürdige Prämienzahlungen und Kreditgeschäfte. Nachdem Steinhart bis zum Vorjahr Kurienobmann war, war er zuletzt massiv unter Beschuss geraten.

➤ Mehr lesen: Wiener Ärztekammer: Verdacht auf "schweren Betrug" ausgeweitet

In einem Schreiben im Vorfeld der Sitzung weist Steinhart noch einmal alle Vorwürfe zurück. „Weisungen durch mich an die E4O hat es nie gegeben.“ Als Kurienobmann und Vizepräsident sei er nie in die Geschäftsgebarung eingebunden gewesen. "Jetzt sind die Staatsanwaltschaft und die MA 40 als Aufsichtsbehörde am Zug, und ich gehe davon aus, dass ihre Untersuchungen Klarheit schaffen und Unterstellungen und Vorverurteilungen die Grundlage entziehen werden."

➤ Mehr lesen: Wiener Äeztekammer-Vizechef übersteht Misstrauensvotum