Ärztechef Steinhart sieht sich als Opfer einer "gezielten Intrige"

Es waren kritische Tage für den Wiener Ärztekammer-Präsidenten Johannes Steinhart: Am vergangenen Freitag musste er sich in Spitalsbehandlung begeben – just zu einem Zeitpunkt, in die Kritik an ihm kammerintern rund um die Causa Equip4Ordi immer größer wurde.

Nun geht er mit einem Brief an seine Ärzte-Kollegen, der dem KURIER vorliegt, in die Gegenoffensive. „Ich sichere Euch hier einmal mehr zu, dass ich mich im Zusammenhang mit der Equip4Ordi persönlich immer nach bestem Wissen und Gewissen verhalten habe. Und ich trete ausdrücklich und kompromisslos dafür ein, die Vorwürfe zu untersuchen und lückenlos aufzuklären.“

Wie berichtet wird Steinhart von seinem Nachfolger als Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte, Erik Randall Huber, vorgeworfen, sich bei der Aufklärung der Finanzaffäre wenig kooperativ zu zeigen.