Ära geht zu Ende: Café Drechsler wird Nichtraucherlokal

Der Schriftsteller Robert Menasse muss sich ein neues Stammlokal suchen. Schon wieder. Denn seit das nahe Café Sperl zum Nichtraucherlokal wurde, übersiedelte Menasse an die linke Wienzeile ins Café Drechsler . Jetzt wird auch dieses rauchfrei. „Am Naschmarkt bleibt nur noch das Gasthaus zur Eisernen Zeit“, sagt Menasse, der „fassungslos“ ist, dass nun das nächste Wiener Original zum Nichtraucherlokal wird. „Die Politik ist damit am besten Wege , die Wiener Kaffeehauskultur zu zerstören“, sagt Menasse.

Doch nicht nur für Literaten, auch für ausdauernde Nachtschwärmer ist die Neuorientierung des Café Drechsler ein herber Schlag. Statt um drei Uhr in der Früh sperrt das Traditionscafé am Naschmarkt ab 3. September erst um 8 Uhr auf. Sperrstunde ist dann unter der Woche um Mitternacht, Freitag und Samstag um 2 Uhr in der Früh. „Es hat keinen Sinn mehr, in der Nacht aufzusperren, weil 95 Prozent der nächtlichen Besucher sind Raucher“, sagt Betreiber Manfred Stallmajer.