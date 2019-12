Acht Monate bedingt für bewaffneten Uni-Wien-Studenten

Ein Physikstudent sorgte Ende Oktober für Verunsicherung bei den Studierenden der Uni Wien. In aufeinanderfolgenden Wochen soll der junge Mann zuerst mit einer Pistole und dann mit einem Messer in die Vorlesung gekommen sein.

Für das unerlaubte Tragen der Waffe in der Öffentlichkeit - er besitzt zwar eine Waffenbesitzkarte, diese berechtigt ihn aber nicht, die Schusswaffe zu tragen - musste er am Donnerstagvormittag am Wiener Landesgericht für Strafsachen erscheinen.

Das Urteil lautete: acht Monate bedingt unter der Auflage einer psychologischen Untersuchung und ist nicht rechtskräftig. Der Student wird sich noch separat für hetzerische Hasspostings vor Gericht verantworten müssen, die angeblich von ihm stammen.

Waffen- und Hausverbot

Die Aktion hatte schon vor dem Prozess Konsequenzen für den Mann. So sprach nicht nur die Uni Wien ein Hausverbot gegen ihn aus, die zuständige Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf erlegte ihm auch ein Waffenverbot auf.