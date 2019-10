Uni Wien: Student kam mit Pistole und Messer in die Vorlesung

Die Universität Wien hat am Montag ein Hausverbot gegen einen Studenten verhängt, der wiederholt bewaffnet zu Vorlesungen erschienen ist. Nachdem er in der Vorwoche aufgrund einer offen am Gürtel getragenen Pistole aus dem Hörsaal geführt wurde, wurde bei einer Kontrolle heute, Montag, ein Messer bei ihm gefunden, teilte die Uni der APA mit.

Am vergangenen Mittwoch war der Mann mit einer Pistole am Gürtel in die Räumlichkeiten der Fakultät für Physik in der Boltzmanngasse gekommen und hatte dort eine Vorlesung besucht. Die Studierenden seien daraufhin "verständlicherweise verunsichert" gewesen, so die Uni. Laut Hausordnung herrscht an allen Standorten der Universität Wien uneingeschränktes Waffenverbot.

Der Student wurde vom Sicherheitsteam der Uni daraufhin aus dem Hörsaal begleitet und auf das Waffenverbot aufmerksam gemacht, auch die Sicherheitsbehörden wurden eingeschaltet. Der mit einem Waffendokument ausgestattete Mann zeigte sich zwar einsichtig, wurde aber am heutigen Montag bei einer erneuten Kontrolle von der Security mit einem Messer aufgegriffen. Die Uni sprach daraufhin ein Hausverbot aus.

Laut "profil online" war der Mann auf Social Media mit Gewaltfantasien gegenüber dem Islam aufgefallen. Unter anderem habe er sich in einem Posting den Tod im Kampf gegen den Islam gewünscht. Auf Twitter schilderte er unter anderem, sein Leben lang unter Schlafstörungen zu leiden und deshalb immer wieder unter Medikamenteneinfluss zu stehen.