Student mit Waffe auf der Uni: Bezirk spricht Waffenverbot aus

Nachdem ein Student wiederholt bewaffnet in Vorlesungen der Universität Wien aufgetaucht ist, spricht die zuständige Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf nun ein Waffenverbot gegen den Mann aus. Bezirkshauptmann Martin Steinhauser kündigt gegenüber dem KURIER an, dass man noch am Dienstag einen Bescheid in Auftrag gegeben werde, der ein Waffenverbot für den Studenten beinhaltet. "Das können wir in solchen Fällen blitzartig rausschicken", sagt Steinhauser.