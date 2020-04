Abriss der historischen AKH-Klinik hat begonnen

Ihr drohender Abriss rief immer wieder die „Initiative Denkmalschutz“ auf den Plan. Auch, weil die Novelle der Bauordnung in solchen Fällen ein Hintertürchen offen hält. Denn: Für Gebäude, die vor 1945 errichtet worden sind, kann die Baupolizei eine Abbruchbewilligung erteilen, wenn der Zustand der Häuser so schlecht ist, dass die Instandsetzung technisch unmöglich ist oder nur durch „wirtschaftlich unzumutbare Aufwendungen“ erfolgen kann.

Ob das bei der 1. Medizinischen Klinik der Fall war, will Siegfried Gierlinger, technischer Direktor des AKH, nicht sagen. Inhaltliche Fragen zum Bescheid seien an die MA37 (Baupolizei) zu richten. Die war für den KURIER am Samstag nicht erreichbar (ebenso wie die MA 19). Im April 2019 hat das AKH dort den Antrag auf Abbruch gestellt.

Der Bescheid zur Bewilligung wurde laut Gierlinger „mit Februar 2020“ ausgestellt. Noch heuer soll der Abriss der Klinik abgeschlossen werden – „unter Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Vorgaben“, wie betont wird. Geplanter Baubeginn für das neue Forschungszentrum ist 2021 oder 2022. Ein bestätigter Termin liege noch nicht vor.

Der Abriss für die ehemalige Kinderklinik wurde übrigens nicht beantragt – „noch nicht“, wie Gierlinger sagt. Zumindest diesen Abriss will die „Initiative Denkmalschutz“ nun verhindern. Eine Petition läuft.