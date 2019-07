Streit um halbverfallene AKH-Gebäude: Magistrat will Erhaltung

Dass beide Gebäude in einem bedauernswerten baulichen Zustand sind, steht außer Zweifel. Doch wie es mit der ehemaligen Internen Klinik und der Kinderklinik auf dem AKH-Areal weitergehen soll, darüber tobt seit Monaten ein heftiger Streit (der KURIER berichtete): Das Wiener AKH will die halbverfallenen Bauten abreißen und an ihrer Stelle ein dringend benötigtes Forschungsgebäude errichten.

Das ruft Denkmalschützer auf den Plan. Für sie kommt der Abriss der im 1910 vom Ringstraßen-Architekten Emil von Förster errichteten Bauten nicht in Frage.

Sie bekommen jetzt unerwartet Rückendeckung von offizieller Stelle.