4.685 Events 2018: Wien steigert sich neuerlich bei Kongressen

Der Kongressgast ist in Wien ein beliebter. Mit 541 Euro pro Tag gibt er im Schnitt doppelt so viel Geld aus wie der Durchschnitt aller Gäste (266 Euro). Kein Wunder, dass Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) und Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner am Montag mit Freude eine neuerliche Steigerung dieser Urlaubergruppe bekannt gaben.

Das konkrete Ergebnis: 2018 haben in der Bundeshauptstadt 4685 Kongresse und Firmenveranstaltungen stattgefunden. Das ist eine 15-prozentige Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Zum dritten Mal in Folge wurde damit die 4.000er-Marke überschritten. Insgesamt haben die Veranstaltungen rund 1,9 Mio. Nächtigungen vonTagungsteilnehmern ausgelöst - das ist ein Plus von drei Prozent.

"Cashcow" Internationale Kongresse

Cashcow bleiben internationale Kongresse: Sie sind zwar "nur" 21 Prozent des gesamten Tagungsaufkommen, stellen aber 56 Prozent aller TeilnehmerInnen, sorgen für 77 Prozent des Nächtigungsaufkommens und für 82 Prozent der gesamten Wertschöpfung.