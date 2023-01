38-Jähriger ins Gesicht geschlagen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr alarmierte ein 38-Jähriger die Polizei in die Stättermayergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er gab an, dass ihn ein anderer Mann ins Gesicht geschlagen hätte und dann zu Fuß in Richtung Felberstraße geflohen sei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen schließlich stoppen.

Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass er nicht nur ein gestohlenes Kartenetui bei sich hatte, sondern auch ein aufrechtes Aufenthaltsverbot gegen den 27-jährigen Slowaken bestand. Er wurde festgenommen.

