Weiterer Unterschied zum Heute, in dem die Kursanmeldung online abläuft: Die Winter waren kälter. Der Hang konnte also bei Bedarf künstlich beschneit werden. „Die Stadt hat nachts ganze Mannschaften ausgeschickt“, so Eder.

Denn eine Schneedecke zustande zu bringen, war schon immer ein bisschen ein Ringen: „Die Piste ist auf einem Südhang. Und die Luftfeuchtigkeit ist in Wien zum Beschneien meist zu hoch“.