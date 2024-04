21-Jähriger drohte Freundin offenbar mit Veröffentlichung von Sex-Video

"Ich war verzweifelt, die Liebe meines Lebens hat mich von einem Tag auf den anderen verlassen ", hat ein 21-Jähriger am Freitag am Wiener Landesgericht seine Situation im vergangenen Herbst geschildert. Weil er sich mit der von seiner Freundin vollzogenen Trennung nicht abfinden konnte, soll er der Frau - einer gläubigen Muslima - mit der Weiterleitung von Nacktfotos an ihren Bruder und der Veröffentlichung eines Sex-Videos , das er während der Beziehung angefertigt hatte, gedroht haben.

In weiterer Folge schilderte der IT-Experte, er sei vier Jahre mit seiner Freundin zusammengewesen, ehe sie ihm den Laufpass gab: "Wir waren ein Paar seit 16. Nach der Trennung hatte ich viel Stress. Ich arbeite 70 Stunden in der Woche. Meine Mutter ist sehr krank. Ich hätte wen zum Quatschen gebraucht. Sie war das einzige Mädchen, mit dem ich Kontakt hatte." Daher habe er ihr geschrieben.

Todesdrohung

Das klang allerdings nicht immer freundlich. "Wenn ich herausfinde, dass du mit wem andren schreibst, bist du tot", hieß es etwa in einer Textnachricht. So etwas würden 80 Prozent aller verlassenen Männer denken, aber nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, mutmaßte der Angeklagte. Was von Richter Andreas Hebenstreit-Weinauer entschieden zurückgewiesen wurde.