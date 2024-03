Kriminalstatistik: Zahl der Anzeigen ist um 8 Prozent gestiegen

Seit Monaten spricht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) von drei großen Verbrechenstrends, die für Österreich eine besondere Gefahr darstellen: Terrorismus, Schlepperei und die Internetkriminalität. Am Montag präsentierte Karner die Kriminalstatistik für das Jahr 2023. Und hier zeigt sich, dass die Eigentumskriminalität der größte Brocken ist.

Besonders auf die Probe gestellt, wird die Exekutive in fünf Bereichen, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Dabei handelt es sich um jene Deliktsfelder, auf die der Großteil der Gesamtkriminalität zurückzuführen ist.

Der Innenminister betont in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass im vergangenen Jahr gleichzeitig die Anzahl der geklärten Fälle um 8,2 Prozent zunahm. Im langjährigen Vergleich erkennt man, dass die Kriminalität nun wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor Corona ist. Während der Pandemie-Jahre verschwanden viele Deliktformen bekanntlich nahezu komplett.

Die Gewaltdelikte machen etwa 16 Prozent aller Anzeigen aus, sie nahmen 2023 erneut zu. Das Plus in diesem Bereich beträgt knapp 7.000 Anzeigen bzw. acht Prozent. Die Politik diskutierte in diesem Zusammenhang unlängst ein Waffenverbot im öffentlichen Raum, das vor allem spezielle Messer umfassen soll.

Der weitaus größere Teil der Kriminalität entfällt allerdings auf Eigentumsdelikte, Wirtschaftsdelikte und Internetdelikte. So wurden im abgelaufenen Jahr etwas mehr als 40.000 Körperverletzungsdelikte angezeigt, jedoch fast 65.900 Internetdelikte. Die Anzahl der angezeigten Straftaten im virtuellen Raum ist somit so hoch wie noch nie. Bei der Hälfte der registrierten Taten handelt es sich um Betrugs(versuche).

Jugendkriminalität bleibt hoch

Seit einer Woche ist in Österreich die Einsatzgruppe Jugendkriminalität (EJK) unterwegs, mit dem Ziel Kinder zu schützen und junge Gewalttäter aus dem Verkehr zu ziehen. Auslöser waren einige medial aufsehenerregende Gewalttaten durch Jugendbanden in den vergangenen Wochen.