Kind von Bande missbraucht: Offenbar pornografisches Material angefertigt

Eine Zwölfjährige soll in Wien von bis zu 17 Burschen bzw. jungen Männern sexuell missbraucht worden sein. Die " Kronen Zeitung " berichtete das am Donnerstag als erster und schrieb von Gruppenvergewaltigungen, an denen sich zeitweise acht Täter gleichzeitig beteiligt haben sollen.

Bei einem Pressegespräch am Freitag veröffentlichte die LPD Wien in dem Zusammenhang allerdings neue Ermittlungserkenntnisse. Demnach wurden auch pornografischer Darstellungen der 12-Jährigen angefertigt. Bis auf einen konkreten Fall soll aber keine Gewalt oder Drohung stattgefunden haben.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick stand die Polizeiaktion in Zusammenhang mit „Ermittlungen in einem Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines unmündigen weiblichen Opfers“. Aus Opferschutzgründen gab sich die Exekutive zunächst aber recht bedeckt.

Missbrauch in Parkgarage

Dass gegen Verdächtige im Alter von 13 bis 18 Jahren ermittelt wird, bestätigte sich somit am Freitag. Auch, dass - entgegen erster medialer Berichte - nur sofortige Vernehmungen und keine Festnahmen angeordnet worden waren, betonte die STA im Zuge des Mediengesprächs erneut.

Die Beschuldigten befinden sich aktuell auf freiem Fuß, während ihre Aussagen geprüft werden. Sie bestritten die Vorwürfe und sprachen von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Sie wurden angezeigt.

Die Verdächtigen sollen das Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben - unter anderem in einer Parkgarage in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs sowie in einer Wohnung und in einem Stiegenhaus ebenfalls in Wien-Favoriten. Die Taten wurden gefilmt und das Opfer damit erpresst, schreibt die "Krone".