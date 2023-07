Nachbar soll zweijähriges Mädchen in Wien missbraucht haben

Die Mutter des Kleinkindes soll am Dienstagabend gerade in der Küche gekocht haben, als der 59-jährige Österreicher sich an der Zweijährigen vergangen haben soll.

Als das kleine Mädchen über Schmerzen im Unterleib klagte, dürften bei der Mutter die Alarmglocken geschrillt haben - umgehend alarmierte sie die Polizei.