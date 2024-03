Favoriten: Erster Einsatz für Polizeieinheit gegen Jugendkriminalität

Seit vergangenem Sonntag lockt das beliebte Eisgeschäft Tichy am Reumannplatz wieder mit Eismarillenknödeln und anderen gefrorenen Köstlichkeiten. Einmal mehr war der Reumannplatz am Montag aber nicht wegen seiner Eiskugeln, sondern aufgrund einer Gewalteskalation in den Schlagzeilen. Direkt vor dem Eisgeschäft in Wien-Favoriten ist Sonntagabend ein 21-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden.