Macheten-Mord-Prozess: Gutachten deutet auch auf Messerstiche hin

"Für das, was ich Ihnen erzählen werde, werden Sie einen starken Magen brauchen", warnte Staatsanwältin Iris Helm die Geschworenen Anfang März in ihrem Eröffnungsvortrags. Das Opfer sei "regelrecht zerhackt" worden. Am Wiener Landesgericht fand am Dienstag im Prozess um den Macheten-Mord in Wien-Brigittenau der letzte Verhandlungstag statt. Mit einem Urteil wird am Nachmittag gerechnet.

Vier Algeriern im Alter von 21, 22, 25 und 29 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 20. April 2023 den Drogenhändler Djafaar H. (31) bei der U-Bahnstation Jägerstraße mit einer 70 Zentimeter langen Machete und mehreren Messern vorsätzlich getötet zu haben.