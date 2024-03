Machetenmord-Prozess: "Opfer regelrecht zerhackt"

Die mutmaßlichen Täter: Vier Landsleute im Alter von 21 bis 29 Jahren, die auf ihr Opfer mit einer Machete und Messern losgegangen sein sollen. Im Anschluss an die Tat ergriffen sie die Flucht. Einen Verdächtigen konnte die Polizei wenig später aus dem Donaukanal fischen, die anderen drei tauchten in Frankreich unter.

Nun sitzen die vier Männer wieder nebeneinander im Großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Was sie verbindet, ist ihre Heimatstadt in Algerien: Constantine. Und, dass sie alle - auch das Opfer - in Wien Suchtgift verkauften.