Mann mit Machete in Wiener U-Bahn-Station getötet, Täter flüchtig

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Mann von mehreren Angreifern in der U-Bahn-Station Jägerstraße attackiert. Die Männer nutzten Macheten und schlugen auf das Opfer ein, bevor sie flüchteten. Obwohl die alarmierten Einsatzkräfte sofort Erste Hilfe leisteten, starb der Mann am Donnerstagvormittag im Krankenhaus.