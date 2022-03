20 Millionen Euro für neue Radwege: 17 Kilometer „Radliebe“

Insgesamt sollen heuer 17 Kilometer an neuen Radwegen im Hauptverkehrsnetz gebaut werden, so viel wie noch nie in einem Jahr. Der Fokus liegt auf der Donaustadt – 14 der 17 neuen Kilometer verlaufen dort. Auf der Donaustadtstraße kommt ein neuer, zweieinhalb Kilometer langer Radweg. Besonders viel gemacht wird auf der Wagramer Straße. Der 860 Meter lange Abschnitt zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Siebeckstraße wird in beide Richtungen führen – und soll noch heuer gebaut werden. Der Abschnitt bis zum Kagraner Platz folgt nächstes Jahr.