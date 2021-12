2-G-plus: Doch kein Wiener Sonderweg für die Feiertage

Soll heißen: In Wien gelten für Treffen und in der Gastronomie an den Feiertagen grundsätzlich die gleichen Regeln wie im Rest des Landes. Das werde laut dem Hacker-Sprecher bis Jahresende auch so bleiben – sofern „nichts Gröberes passiere“.

Strenge im Stadion und im Spital

Die bereits jetzt geltenden strengeren Vorschriften in einigen wenigen Bereichen behält Wien allerdings bei. So dürfen zu Veranstaltungen ab 25 Personen im Freien nur Geimpfte oder Genese kommen, die zusätzlich einen aktuellen PCR-Test vorweisen können. Das ist etwa für Fußballspiele relevant.