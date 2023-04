19-Jähriger bedrohte Frau in Wiener Straßenbahn mit Messer

Ein 19-Jähriger soll am Freitag eine Frau (33) in der Straßenbahnlinie 6 im 5. Bezirk in Wien mit einem Klappmesser bedroht haben. Der Verdächtige gibt an, er habe einer älteren Frau zu Hilfe kommen wollen, die sich im Streit mit der Frau befunden habe. Der 19-Jährige wurde angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag berichtete.

Der Streit ereignete sich auf Höhe der Station Margaretengürtel. Laut Polizei kam es dort zu einem lautstarken Streit zwischen der 33-Jährigen und einer anderen Frau. Eine ältere Frau soll die Auseinandersetzung mit ihrem Handy gefilmt haben. Die 33-Jährige entriss ihr daraufhin das Mobiltelefon. Der Rumäne habe die 33-Jährige lediglich aufgefordert, das Mobiltelefon wieder zurückzugeben, sagte er gegenüber den Beamten aus.

Die 33-Jährige äußerte sich nicht. Die ältere Frau ist bisher unbekannt. Der 19-Jährige wurde angezeigt.