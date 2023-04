Seit vergangenen März erst, darf der Landesobmann der Wiener FPÖ, Dominik Nepp, wieder twittern. Seine Sperre sei aufgehoben worden, teilte damals die Partei mit. Man habe die Aufhebung über Kontakte in die USA erreicht. Ursprünglich hieß es, die Sperre gelte lebenslang.

Rekorde erwartet

Botschafter Ozan Ceyhun zeigte sich nach seiner Stimmabgabe am Donnerstag in einem Gespräch mit der österreichischen Nachrichtenagentur zuversichtlich, dass es diesmal eine Rekordbeteiligung unter den 108.000 Wählerinnen und Wählern in Österreich geben wird. Ceyhun verwies darauf, dass es diesmal sechs statt drei Stimmlokale gibt.

Während in den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz bis 9. Mai abgestimmt werden kann, öffnen während des Feiertagswochenendes auch Wahllokale in Linz, Graz und Innsbruck. Dort kann von Samstag bis Montag abgestimmt werden.