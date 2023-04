Hunderte Menschen haben am Sonntag vor zwei Wochen vor der Türkis Rosa Lila Villa an der Linken Wienzeile demonstriert. Die einen gegen eine Dragqueen-Lesung, die anderen dafür. Dazwischen stand die Polizei, drinnen fand die Lesung wie geplant statt. Das Thema hat für Polemik gesorgt in der Stadt.

Mehr dazu hier: Drag-Queen-Lesung: "Jeder Villacher Fasching war traumatisierender"