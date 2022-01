16-Jährige in Wien von Stiefvater mit Umbringen bedroht

Ein 43-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag im 19. Bezirk seine Stieftochter an den Armen gepackt, an den Haaren gerissen und nicht aus der Wohnung gelassen haben. Wenn die 16-Jährige die Polizei verständige, würde er sie umbringen, soll der Mann gedroht haben.

Die junge Frau alarmierte dennoch die Einsatzkräfte. Der Stiefvater wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei.