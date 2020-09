10.000 Schritte durch Wien: Mit einem Gebein im Kriminal

Bei einem Spaziergang zu Knochenfund-Tatorten in Wien führt kein Weg am ehemaligen Eisgeschäft Schleckeria in Meidling vorbei. Doppelmörderin Estibaliz C. flog auf, weil zwei ehemalige - auf diverse Plastikpakete aufgeteilte - Lebensgefährten in einer zubetonierten Tiefkühltruhe entdeckt wurden.

Bonmot am Rande: In der Woche, in der die Schussopfer entdeckt wurden, bewarb sie ihren Eissalon mit einem Gutschein für „eine Kugel gratis“.

Weiter geht es in die Beingasse – aufgelegte Wortwitze muss man sich hier aus Pietätsgründen sparen. Hier wurden nämlich die Überreste eines (wahrscheinlich) bereits tot auf die Welt gekommenen Babys in einem Koffer aufbewahrt.

Kopflos

Weiter geht es in die Apollogasse, in der in einem Kellerabteil in Zeitungspapier eingewickelte Gebeine gefunden wurden. Es handelte sich dabei allerdings nur um Studienobjekte.

Endstation Elisabethstraße heißt es nicht nur für uns Spaziergänger, sondern auch für die Überreste eines Pestfriedhofs, die hier 2008 gefunden wurden.

Wer seinen müden Knochen noch eine Stunde extra zumuten will, dem sei der Goethehof in Donaustadt ans Herz gelegt. 2006 wurden Einbrecher von mehreren eingelagerten Köpfen in die Flucht geschlagen. Es waren allerdings nur Übungspräparate eines Zahnarztes.

Pech für die Einbrecher, hätten sie halt nicht gleich den Kopf verloren.

Start: Oswaldgasse 1, 1120 Wien

Ende: Elisabethstraße, 1010 Wien

Dauer: 1h20min

Länge: 6,4km

