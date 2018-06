Wasserkrise: Hoffnung für Kapstadt

Noch Anfang März häuften sich die Horrormeldungen. Im südafrikanischen Kapstadt sei es nur mehr eine Frage von Wochen, bis die Trinkwasserversorgung gestoppt werde. An hunderten neuralgischen Punkten sollten 25 Liter Wasser pro Person ausgegeben werden, Polizei und Militärs feilten bereits an den Aufmarschplänen.

Die Preise für Grundnahrungsmittel und Wasserkanister schossen in die Höhe. In sozialen Medien tauschten sich Bewohner aus, wo gerade Mineralwasserlieferungen erhältlich waren. Es wurden Unruhen und ausbleibende Touristen befürchtet. Fast 40.000 Menschen verloren ihre Jobs in der Landwirtschaft. Die Furcht vor einer Rezension stieg, da ohnehin nur ein Prozent Wirtschaftswachstum prognostiziert war.

Doch nach und nach griffen die radikalen Maßnahmen. Die für April angekündigte „Stunde Null“ wurde Woche für Woche nach hinten verschoben und schließlich ganz abgesagt. Erst 2019 könne diese wieder aktuell werden, wurde betont.