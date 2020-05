Das Recht auf den leiblichen Vater

Samenspender sind in Österreich meist Studenten, die sich damit ein Taschengeld verdienen, sich aber über die Folgen zwanzig Jahre später oft nicht im Klaren sind. Peter Kemeter, der in der Wiener Kinderwunschklinik von Wilfried Feichtigner für die Insemination zuständig ist und vier bis fünf Fälle pro Monat hat, sieht dabei aber gar kein Problem: „Seit 1991 ist das gesetzlich geregelt. Der anonyme Samenspender unterschreibt einen Notariatsakt, dass seine Daten an das Kind weitergegeben werden dürfen, wenn das Kind dies einmal wünschen sollte. Alimente muss er aber sicher keine zahlen, denn die Eltern haben ihrerseits in einem Notariatsakt die volle Verantwortung für das Kind übernommen.“

Die Akten über den anonymen Spender müssen 30 Jahre aufgehoben werden, wenn die Klinik schließt, werden sie dem Bundesland ausgehändigt. „Es kommt wirklich sehr selten vor, dass ein Kind seinen biologischen Vater kennenlernen will. Ich hatte erst einen Fall und habe damals auch mit dem Spender gesprochen. Der war darüber nicht sehr erfreut.“