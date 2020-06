OGH-Urteil: Zwei Mamas, nur ein Sorgerecht

... das Wort Regenbogenfamilie im Jahr 2009 in den Duden aufgenommen wurde. Darunter versteht man laut dem Wörterbuch eine „Familie mit gleichgeschlechtlichem Elternpaar“.

... es in Österreich für lesbische Paare verboten ist, eine künstliche Befruchtung vornehmen zu lassen. Der Verfassungsgerichtshof könnte das Fortpflanzungsverbot für lesbische Paare noch heuer kippen.

... Österreich in Sachen homosexueller Pflegeeltern ein gespaltenes Land ist. Gleichgeschlechtliche Zieheltern kommen nur in Wien und Oberösterreich infrage. In den restlichen Bundesländern gibt es keine gleichgeschlechtlichen Pflegeeltern. In Wien hat die zuständige MA 11 durchwegs positive Erfahrungen gemacht.

... homosexuelle Paare keine Möglichkeit auf die Adoption eines (Stief-)Kindes haben. Das ist in Österreich nur heterosexuellen Paaren vorbehalten. Gemeinschaftliche Adoptionen sind in vielen Ländern, etwa in Belgien, Island, den Niederlanden, Norwegen, Schweden oder Großbritannien erlaubt.

... Kinder in Regenbogenfamilien in den allermeisten Fällen eine gute Entwicklung ihrer Persönlichkeit, in der Schule sowie im Beruf aufweisen. Gleiches gilt für die soziale und emotionale Intelligenz des Kindes. Das besagt eine Studie des deutschen Justizministeriums zum Thema „ Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften “. Das Fazit: Eine „ homosexuelle Orientierung von Eltern ist zwar kein Garant, doch ... auch kein Hinderungsgrund für eine gelingende Elternschaft und eine Familie, die dem Wohl des Kindes dienlich ist “.

... es in Wien den Verein „Familien Andersrum Österreich“ gibt, der sich für die Interessen von Regenbogenfamilien stark macht und über ihre Homepage erreichbar ist.