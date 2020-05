Jede dritte Geburt mit Kaiserschnitt

Barbara Maier

Folgeproblemen

Prim. Univ.-Prof.Bild), Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik in derGynäkologie und Geburtshilfe (ÖGPGG) spricht von einer regelrechten „Kaiserschnitt-Epidemie“ und warnt vor unterschätzten: „Diese Eingriffe bergen Probleme und Risiken für später notwendige Operationen. Das ist kein Klacks.“

Zu den möglichen Schwierigkeiten gehören Eileiterschwangerschaften, Plazenta-Einnistungsstörungen und ein erhöhtes Risiko für Frühgeburt bei Folge-Schwangerschaften. Außerdem führen Narben und Verwachsungen häufiger zu Komplikationen bei anderen operativen Eingriffen wie etwa Bauchspiegelungen.

Abgesehen davon, wird auch immer wieder die Bedeutung der Geburt für die Mutter-Kind-Bindung betont. Maier: „Ein gelungenes Geburtserlebnis stärkt das Bonding, die Mutter ist stabiler und hat bessere Ressourcen, sich um das Kind zu kümmern.“

Schmerzen

Auffallend sind laut Maier die großen regionalen Unterschiede bei den Kaiserschnittraten: In Salzburg etwa 21 Prozent, in Wien 29,5 Prozent. „Diese Unterschiede ergeben sich nicht aus den Entscheidungen der Frauen, sondern aus der Aufklärung durch den Arzt.“

Häufig wird die Entscheidung zu einem Kaiserschnitt mit der Angst vor Schmerzen begründet. „Die Frauen sind manchmal so eingeschüchtert, dass sie einen Kaiserschnitt wollen.“ Wenn man sie aber motiviert und ermutigt, würden sie meistens sehr gut entbinden. Was vielen nicht klar ist: Ein Kaiserschnitt erspart zwar die Geburtsschmerzen, doch klagen Frauen oft über stärkere Schmerzen in der Phase der Wundheilung. Außerdem gebe es bei einer natürlichen Geburt noch immer die Möglichkeit eines Kreuzstichs.

„Ich muss als Ärztin eine Beziehung mit der werdenden Mutter aufbauen, sie muss mir vertrauen und dann kann man das gemeinsam schaffen.“ Umgekehrt fürchten viele Ärzte und Geburtshelfer jedoch rechtliche Konsequenzen, sollte es doch zu Problemen kommen. Zudem ist ein Kaiserschnitt besser planbar. Weil der Arzt nicht 24 Stunden am Tag auf Abruf verfügbar sein muss.

Senkung

Die im internationalen Vergleich sehr hohen Kaiserschnittraten haben auch schon Gesundheitsminister Alois Stöger auf den Plan gerufen. Im Rahmen seiner Kindergesundheitsstrategie will er die Kaiserschnittrate in Österreich auf 15 Prozent halbieren. Das entspricht auch den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), die ab einer Kaiserschnittrate von 15 Prozent keine Vorteile für die Mütter und Kinder sieht.